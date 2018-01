Onderzoekscommissie: Defensie neemt veiligheid personeel onvoldoende serieus, met fatale incidenten als gevolg

Dat schrijft een externe onderzoekscommissie onder leiding van voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer in een rapport dat vrijdagochtend is aangeboden aan minister Bijleveld. Zij neemt alle conclusies over en belooft beterschap, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.



De gebrekkige veiligheid leidde in de afgelopen jaren tot enkele fatale incidenten. In maart 2016 kwam instructeur Sander Klap (35) om het leven toen hij op de Defensie-schietbaan in Ossendrecht werd geraakt door kogels van een cursist. Uit de reconstructie bleek dat Klap les gaf op een ongeschikte, niet gekeurde schietbaan, zonder de juiste begeleiding.