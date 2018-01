Onderzoek: Nederland kan nucleair afval opslaan in diepe kleilagen - risico is er pas over 200 duizend jaar

Honderd jaar oud rapport

Wie leest er over een eeuw nog een rapport uit 2018? Peer de Rijk, WISE

Actievoerder Peer de Rijk van anti-kernenergieorganisatie WISE zegt weinig met de adviezen op te hebben. 'Het is onbegrijpelijk dat we het hebben over opbergen over tachtig jaar, terwijl de nucleaire kraan gewoon open staat. Als we het willen opbergen, moeten we nu doorpakken. Technisch kan het, als we de adviezen moeten geloven. Doe het dan. Bovendien: wie leest er over een eeuw nog een rapport uit 2018?'



Verhoef zegt dat het direct ondergronds opbergen van radioactief afval alleen al geen optie is omdat Nederland relatief weinig afval produceert. 'Zo'n faciliteit zou lang voor het grootste deel leegstaan en daarmee onbetaalbaar zijn, omdat de vervuiler het project betaalt. We sparen letterlijk een eeuw voor de eindberging.'



Anderzijds noemt hij wachten met verkennen tot 2100 ook ondenkbaar. 'De methode van eindberging bepaalt ook hoe we nu moeten verpakken en beschrijven.' Hij kondigde in Leiden een voortzetting van het OPERA-project aan om ook berging in zoutafzettingen of andere kleilagen te bekijken.



Ook daarbij zal niet naar specifieke locaties worden gekeken, zegt hij. 'Eerst de techniek en de maatschappelijke eisen, dan pas de locaties.' Daarbij moet volgens OPERA vooral ook in Europees verband worden gedacht. 'Over tienduizend jaar betekenen de huidige landsgrenzen natuurlijk niets meer.'