Onderzoek naar kruisen op terrein moskee

Leden van de anti-islambeweging Pegida protesteerden zaterdag in Enschede opnieuw tegen de bouw van de moskee. Op een filmpje dat de organisatie op Twitter en Facebook plaatste, is te zien dat er op het bouwterrein een aantal witte kruisen is geplaatst. De kruisen staan voor de mensen die zijn vermoord, zo stelt een stem onder het filmpje, tijdens aanslagen in Manchester, Brussel, Londen, Barcelona, Stockholm, Berlijn, Parijs. 'Hier ziet u waartoe de islam in staat is', zegt de stem. De gemeente heeft de kruisen inmiddels verwijderd. Een woordvoerder zei zaterdag dat de grond eigendom is van de gemeente. In november protesteerde Pegida ook al tegen de komst van de moskee. Op een filmpje dat de organisatie toen plaatste was te zien dat iemand in een donker gewaad op het toekomstige bouwterrein een houten kruis besmeurt, naar verluidt met varkensbloed. Burgemeester Onno van Veldhuizen noemde de actie toen walgelijk.