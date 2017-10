Onderzoek: 'herhalingsgevaar zedendelinquenten niet altijd goed onderzocht'

Actuariële methode

Deskundigen krijgen, hoewel ze een weigeraar wel mogen observeren, vaak onvoldoende inzicht in iemands psyche. De rechter wil of durft als gevolg mogelijk geen tbs op te leggen. Om toch meer inzicht te krijgen, zou Nederland volgens Dettmeijer vaker gebruik moeten maken van de actuariële methode - populair in onder meer de VS, Engeland en Australië. 'Niemand wil dat zedendelinquenten opnieuw slachtoffers maken. En toch gebruiken we in Nederland nu niet alles wat beschikbaar is om die kans zo klein mogelijk te maken', stelt Dettmeijer.



De actuariële methode wordt onder meer gebruikt in de verzekeringsbranche om in de toekomst te kunnen kijken. In het geval van zedendelinquenten weegt een korte vragenlijst gebeurtenissen uit iemands verleden en leidt daaruit af hoe groot de kans is op herhaling. De Static-99-methode kijkt bijvoorbeeld naar eerdere veroordelingen voor seksueel geweld. Ook speelt een rol of een verdachte de laatste jaren met iemand heeft samengewoond. Is het antwoord nee, dan komt hij in een hogere risicoschaal terecht.



Het ministerie van Veiligheid en Justitie ziet in het rapport 'interessante aanknopingspunten voor beleid'. Een woordvoerder laat aan het ANP weten: 'Het voorspellen van menselijk gedrag is razend ingewikkeld, dus elke bijdrage daaraan is welkom.' Een verdere reactie is aan het nieuwe kabinet, zegt hij.