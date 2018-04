Onderwijsinspectie waarschuwt: scholieren presteren steeds slechter

Kwaliteitsverschillen

Hoe het kan dat de leerprestaties van scholieren al jaren blijven dalen, is niet duidelijk. Dat moet volgens de inspectie nog verder worden onderzocht. 'Wat we in elk geval zien is dat veel scholen genoegen nemen met het basisniveau', zegt inspecteur-generaal Vogelzang. 'De ambitie om het beter te doen, verslapt.'



Daarbij bestaan er grote kwaliteitsverschillen tussen scholen. 'We zien scholen die zeggen: we zijn wel klaar met rekenen en taal, het is tijd voor iets anders. Terwijl die vakken blijvende aandacht nodig hebben.'



De schoolprestaties dalen niet elk jaar en bij elk vak: het gaat om gemiddelden op de lange termijn. Omdat in andere Europese landen leerlingen de laatste jaren juist beter zijn gaan presteren, is Nederland volgens de inspectie zijn internationale toppositie in het onderwijs langzaam kwijtgeraakt.