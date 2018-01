Onderscheiden als oorlogsheld, nu opnieuw in opspraak

Moet Kroon nu opnieuw voor de rechtbank verschijnen?

Vervolging van militairen wegens onrechtmatig geweld tijdens missies in het buitenland ligt gevoelig Marco Kroon in de rechtszaal in 2011. © Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor die conclusie is het nog veel te vroeg. Het OM wil geen mededelingen doen over 'de status van het onderzoek'. Vervolging van militairen wegens onrechtmatig geweld tijdens missies in het buitenland ligt gevoelig. Marinier Eric O. werd in het vorige decennium vervolgd wegens het doodschieten van een burger in Irak met een 'waarschuwingsschot'. De militaire rechtbank in Arnhem sprak hem in 2004 vrij. Volgens de rechter had het OM niet aannemelijk kunnen maken dat de waarschuwingsschoten ten onrechte waren afgevuurd. Ook werd benadrukt dat O. in bijzonder moeilijke omstandigheden had geopereerd. Ook het gerechtshof sprak hem later vrij, waarna O. een schadevergoeding ontving.



Volgens het ministerie van Defensie moeten militairen altijd geweldsincidenten melden, ook tijdens missies in het buitenland. Dat gebeurt meestal tijdens de debriefing direct na elke actie. Waarom Kroon zijn melding pas tien jaar later doet, is onduidelijk. Ook Defensie zegt dat niet te begrijpen. De timing is wel pikant. Want Kroon heeft zijn militaire onderscheiding in 2009 gekregen, voor moedig optreden in 2006. Als het geweldsincident tijdens de geheime operatie al in 2007 bekend was geworden, had dat invloed kunnen hebben gehad op zijn decoratie. Want een ridder van de Militaire Willems-Orde moet altijd 'van onbesproken gedrag zijn', aldus Defensie.



Onder commando's die in 2007 in Afghanistan waren, is beroering ontstaan over het onderzoek door het OM. Dat heeft advocaat Michael Ruperti namens enkelen van hen gezegd tegen het ANP. Ze vrezen eveneens betrokken te worden bij een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Ruperti gaat het om staatsgeheime informatie en moet de minister eerst een ontheffing verlenen, voordat betrokkenen mogen praten. Volgens hem waren er in 2007 tientallen commando's en leden van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bij een inlichtingenoperatie in Afghanistan betrokken.