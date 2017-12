Ondanks weerstand blijft vuurwerkverkoop gelijk. Waarom is Nederland zo verzot op vuurwerk?

Dorpsbommetje

Je kunt ons niet alleen maar grondbloemen laten verkopen Evelien Arler, vuurwerkhandelaar

Arler is de media dankbaar, 'ook voor de negatieve verhalen over het vuurwerk'. Ook het economische herstel, het steeds populairdere vuurwerk voor kinderen vanaf 12 jaar en de 'compoundpakketten' - waarbij meerdere boxen aan elkaar zijn geknoopt - stuwen de verkoop op. Nog een meevaller: de regels voor de vuurwerkverkoop in België zijn dit jaar flink aangescherpt. Arler: 'Daar hoef je als Nederlander dus ook niet meer heen.'



In Het Dorpsbommetje vertelt nicht Saskia van Rossenberg over de controleurs die ze de laatste dagen over de vloer kreeg, soms twee keer per dag. Ze kan de regels dromen: minstens 5 centimeter ruimte tussen wand, muur en vuurwerk, zodat het water van de sprinklers erlangs kan lopen. Alle producten moeten zijn voorzien van een keurmerk, de logo's moeten naar voren zijn gericht. En niemand mag met meer dan 25 kilo de deur uitlopen. 'Dus als je 75 kilo vuurwerk koopt, moet je met zijn drieën zijn. Maar ook met drie auto's, want in een auto mag ook maar 25 kilo liggen.'



Toch zijn ze in de vuurwerkfamilie best te spreken over de regels. Evelien Arler: 'Er wordt veel strenger op ons gelet dan vroeger, maar we mogen als handelaren ook meer.' Een 'cake' mag bijvoorbeeld 500 gram kruit bevatten, waar dat voorheen 200 was. De overheid moet ook wel, vindt ze. 'Als je de illegale markt wilt bestrijden, kun je ons niet alleen maar grondbloemen laten verkopen.'



Kaart: alle gemeenten met vuurwerkvrije zone(s) én gemeenten met een centraal georganiseerde vuurwerkshow: