Ondanks strikte regels komt er geregeld misbruik voor bij Nederlandse hulporganisaties

Mensenwerk

Bij Cordaid Nederland zijn geen meldingen binnengekomen, maar internationaal zijn de afgelopen drie jaar binnen de organisatie vijf losstaande incidenten vastgesteld in vier verschillende landen. In het merendeel van de gevallen ging het om seksueel ongewenst gedrag tussen medewerkers en incidenteel was de lokale bevolking erbij betrokken. Bij drie medewerkers zijn passende maatregelen genomen, twee onderzoeken lopen nog.



'Wij zijn ontzettend geschrokken van de recente onthullingen', zegt Kees Zevenbergen, de algemeen directeur van Cordaid. Hij noemt het 'te treurig voor woorden' dat medewerkers van organisaties waarin hard wordt gewerkt voor de goede zaak zich aan zulke misstanden te buiten gaan. Maar, zegt hij ook: het is mensenwerk. 'Overal waar mensen werken vindt dit soort misstanden plaats.' Zevenbergen denkt overigens niet dat er nog meer misstanden aan het licht zullen komen. 'Het zou me ontzettend verbazen. Ze komen in elk geval niet bij ons vandaan.'



Dat er ondanks alle maatregelen alsnog meldingen van seksueel wangedrag binnenkomen, betreurt AzG-directeur Manders. 'Elke melding is er één te veel. We weten als AzG ook dat we nog niet goed genoeg bezig zijn en nemen het echt heel serieus.'