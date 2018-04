Ondanks kinderziektes gaat Noord-Zuidlijn deze zomer eindelijk van start: metro rijdt vanaf 22 juli

'It giet oan, maar de vlag gaat nog niet uit', zo vat de Amsterdamse verkeerswethouder Pieter Litjens (VVD) het vandaag samen. Na meer dan vijftien jaar bouwen, enorme vertragingen en kostenoverschrijdingen, is hij heel blij dat de metro eindelijk gaat rijden. Zij het dus nog niet helemaal zoals gepland. Zo lukt het voorlopig - en waarschijnlijk de komende jaren - niet om 12 keer per uur metro's te laten rijden. Dat wordt 10 keer per uur. Ook werkt de reizigersinformatie op sommige punten nog niet naar behoren. GVB verwacht na 22 juli zo'n vier storingen per week van een half uur. 'Dat vinden wij nog acceptabel, maar het moet daarna snel omlaag', zegt directeur Alexandra van Huffelen.



De datum van 22 juli is al anderhalf jaar bekend. Na jaren van vertraging en 'een laatste keer uitstel' had Litjens die datum met grote stelligheid in het vooruitzicht gesteld. Maar de afgelopen maanden liep de spanning over het halen van die datum op. In een kritisch rapport concludeerden externe deskundigen begin dit jaar nog dat er nog heel wat zorgelijke punten waren. Zo gingen de computerschermen van de dienstregelaars met enige regelmaat op zwart en maakten de metro's met regelmatig onverklaarbare noodstops, waarna het lang duurde voordat ze weer opgestart waren.



