Onbemande pomp is steeds voordeliger, maar niet iedereen wil omrijden

Voordelig tanken doet ze bij de Tango in Utrecht altijd al, maar vandaag is Henriëtte van 't Veld extra goedkoop uit. Deze donderdag, zo staat in grote blauwe letters op de zijkant van het kleine onbemande pompstation, is het 'Slimme Donderdag' aan de Franciscusdreef. En dus betaalt ze slechts 1,56 per liter benzine die ze in haar dorstige auto gooit.



'Daarom kom ik vandaag', zegt Van 't Veld, terwijl ze het vulpistool stevig met haar hand in de brandstoftank drukt.