Onbegrip onder nabestaanden: agenten die psychiatrische patiënt doodschoten worden niet vervolgd

De nabestaanden

Vader Robert Broekhuis noemt het 'onbegrijpelijk' dat een dodelijke schietpartij die met zoveel raadsels is omgeven niet strafrechtelijk wordt onderzocht. 'Alsof het gewoon is dat een agent een psychiatrische patiënt doodschiet zonder consequenties.' Broekhuis is niet uit op wraak 'en het gaat er ook niet om dat die twee agenten van mij achter slot en grendel moeten'. 'Maar ik vind wel dat een zaak met zoveel twijfels in de openbaarheid van de rechtszaal moet worden behandeld.'



Via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hopen de ouders alsnog vervolging af te dwingen. Bij dat hof loopt momenteel ook nog een zaak van de nabestaanden van Mitch Henriquez, die in 2015 op een Haags festival door politiegeweld om het leven kwam. Zijn nabestaanden vinden dat het onderzoek naar de verantwoordelijke agenten ondeugdelijk is verlopen.



In de periode dat Cyprian Broekhuis stierf, overleden in vijf maanden tijd nog zeker drie personen met verward gedrag na een interventie van de politie. Ook in die drie zaken werden de betrokken agenten niet vervolgd.