Omwonenden en medewerkers defensie liepen jarenlang gevaar door onveilige munitiedepots

Bij de munitiedepots gaat van alles mis, ook de samenwerking Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van munitiedepots; defensie voor eventuele calamiteiten. Het resultaat van die gedwongen samenwerking? Tal van boetes, opgelegd door de inspectie omdat de veiligheid niet op orde blijkt, en die de een nu op de ander wil verhalen. (+)



De laatste jaren is defensie vaker tekortgeschoten wat betreft de veiligheid van het eigen personeel. Zo kwam in maart 2016 sergeant Sander Klap om tijdens een schietoefening op een niet-gekeurde schietbaan in Ossendrecht. Vier maanden later stierven soldaten Henry Hoving en Kevin Roggeveld, toen in Mali een ondeugdelijke mortiergranaat bij een oefening ontplofte. Een derde militair raakte zwaargewond. En bij incidenten op de schietbaan de Harskamp en in 't Harde in 2014 en 2017 raakten twee militairen zwaargewond, nadat ze onvoorzichtig met wapens of munitie waren omgesprongen, meldde De Telegraaf vorige maand. De Inspectie SZW legde voor beide ongevallen zware geldboetes op.



Defensie benadrukt verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van de munitiecomplexen, al worden deze onderhouden door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dat beheert ook andere overheidsgebouwen, zoals gevangenissen, rechtbanken, paleizen en musea. Door die taakverdeling kan het oplossen van acute problemen 'soms langer duren', erkent Defensie. Zo was Defensie niet in staat de bliksem- en overspanningsbeveiliging in Veenhuizen binnen vijf dagen in orde te maken, zoals de inspectie eiste. Volgens Defensie moet het project worden aanbesteed en kunnen de herstelwerkzaamheden niet voor 1 oktober 2018 zijn afgerond. Het Rijksvastgoedbedrijf verwijst voor vragen over de problemen bij de munitiedepots naar defensie.



Het wob-verzoek werd uitgevoerd door Marlies de Brouwer en Erik Verwiel.