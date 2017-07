Zo veelbesproken en omstreden als oud-korpschef Gerard Bouman (1952-2017) tref je ze zelden

Man die nooit faalt

COR-affaire Door het overlijden van voormalig korpschef Gerard Bouman blijft het onduidelijk wanneer het rapport wordt gepubliceerd over de buitensporige uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de nationale politie. ‘Dit is erg verdrietig nieuws voor de familie van meneer Bouman’, zegt woordvoerder van de commissie Frank Neervoort. ‘Op dit moment is nog niet bekend wat we met het rapport gaan doen. Ik verwacht daar de komende dagen ook geen duidelijkheid over.’



Bouman was een van de hoofdpersonen in de zogenoemde COR-affaire. Leden van de ondernemingsraad gaven tienduizenden euro’s publiek geld uit aan luxe feesten en exquise vergaderlocaties, terwijl er bij de politie in die tijd juist fors bezuinigd moest worden. Bouman zou de geldverspilling door de vingers hebben gezien om steun van de ondernemingsraad te krijgen voor de reorganisatie die hij doorvoerde.



De commissie, onder leiding van oud-topambtenaar Maarten Ruys, werd in 2016 op aandringen van de Tweede Kamer ingesteld door toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur. Doel was om te onderzoeken welke rol Bouman had bij het toezicht op de financiën van de COR en of zijn handelwijze invloed heeft gehad op de besluitvorming van de ondernemingsraad.



In maart schortte Bouman zijn medewerking aan het onderzoek op. Hij vond dat een lid van de onderzoekscommissie bevooroordeeld is. Minister Blok spoorde Bouman destijds aan om vooral wél aan het onderzoek mee te werken.



Eerder lekte uit dat uit het rapport-Ruys zou blijken dat Bouman de schijn tegen heeft, maar dat zijn betrokkenheid niet kan worden bewezen. Dit wordt door de commissie niet bevestigd, maar ook niet weerlegd.

In oktober 2015 houdt de eerste korpschef de eer aan zichzelf. Deze man die nooit faalt, zoals hij van zichzelf zei in een interview met de Volkskrant, gooit dat najaar de handdoek in de ring. 'Ik heb het schip vlot getrokken', licht hij zijn besluit toe. 'De volgende fase vraagt iemand die omzichtiger kan manoeuvreren. Daar leent mijn karakter zich niet voor.'



Bouman was 17 toen hij koos voor de politie. Hij had de mulo afgerond en politiewerk leek hem spannend. Graag vertelde hij over zijn avonturen als motoragent. Hoe hij een stripper dood aantrof in een leeuwenkooi, verwarde omaatjes naar huis begeleidde en inbrekers van het dak joeg. Na omzwervingen langs het Openbaar Ministerie en de AIVD vroeg Opstelten hem als kwartiermaker, om dat zooitje eigenwijze korpsen klaar te stomen voor de vorming van een nationaal korps. Begin 2013 wordt Gerard Bouman, dan 59 jaar oud, beëidigd als hoogste blauwe baas.



Zijn vrouw Heleen overlijdt niet lang daarna. 'Zij is degene die hem in toom houdt', zeiden verschillende medewerkers aan een artikel over Bouman in de Volkskrant toen de reorganisatie strandde. Na het verlies van zijn echtgenote verhardt Bouman. Hij krijgt er intern veel tegenwerking voor terug.



Ook publiekelijk komt hij geregeld publiekelijk in opspraak. Zo belooft hij de vijf agenten die Mitch Henriquez in 2015 zo gewelddadig arresteerden dat die stierf, dat ze nooit zullen worden ontslagen. Zelfs niet als hem een veroordeling ten deel valt. Het komt hem op veel kritiek te staan - het onderzoek door het Openbaar Ministerie is dan nog niet afgerond. Het maakt hem tegelijk populair in eigen kring. Maar kritiek deert hem niet, zegt hij herhaaldelijk, en 'populair zijn is niet mijn missie'.