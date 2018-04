Omstreden imam Fawaz Jneid vindt dat justitie zijn 'vreedzame boodschap' verkeerd uitlegt

Uitspraak

Om de vraag te beantwoorden of het gebiedsverbod terecht is, vraagt de rechter zich tijdens de zitting af waarom de aanwezigheid van Fawaz in persoon zo belangrijk is als hij ook buiten de twee Haagse wijken zijn gedachtegoed kan verkondigen en via internet zelfs een nog groter publiek kan bereiken. 'Direct contact is veel indringender', vindt de landsadvocaat.



De advocaat van Fawaz legt uit dat het logisch is dat de imam veel in die wijken te vinden was. 'Hij heeft er jarenlang gewerkt als imam in de moskee in die buurt, zijn kennissen en familie wonen daar nu eenmaal. Ik hoor nog steeds niets concreets wat mijn cliënt misschien zou hebben gedaan om het gebiedsverbod opgelegd te moeten krijgen.'



Ook de lengte van het gebiedsverbod, voor zes maanden, is besproken tijdens de zitting. 'We moeten iedere keer weer bekijken of er nieuwe feiten zijn. Het is niet dat het gebiedsverbod nu in de lengte van jaren kan worden gehandhaafd', zegt de landsadvocaat.



Toen Fawaz het gebiedsverbod afgelopen zomer overtrad, stapte burgemeester van Den Haag Pauline Krikke naar de rechter. Die oordeelde dat de imam ook niet meer mocht preken en geen bijeenkomsten mocht houden in de 'illegale moskee' in een boekhandel in de Haagse Cilliersstraat. Eind november stelde de rechter dat dit vonnis terecht was. Het hoger beroep hiertegen diende vrijdag. Uitspraak volgt over ongeveer zes weken.