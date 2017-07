Omgeving chemiefabriek Chemours blijkt sterk vervuild

Opzienbarend

Volgens Martin van den Berg, toxicoloog van de Universiteit Utrecht, zijn de resultaten van het VU-rapport opzienbarend. 'Nu deze concentraties bekend zijn, moeten mensen in de buurt van Chemours geen groenten meer uit eigen tuin eten', zegt Van den Berg. 'De Nederlandse overheid moet zo snel mogelijk analyses uitvoeren om te kijken hoe groot het gevaar precies is voor de volksgezondheid. Het gif zit niet alleen op de bladeren, maar in het hele gewas. Dat komt doordat de planten ook met hun wortels verontreinigd water opnemen.'



Het RIVM trof een paar maanden eerder bij een bloedonderzoek onder 382 mensen in de omgeving van Chemours concentraties tot wel 147 nanogram PFOA per milliliter bloed aan. Dat is ruim boven de veilig geachte grens van 89 nanogram. Woordvoerder van het RIVM Harald Wychelt vindt het niet verbazingwekkend dat PFOA nog in de omgeving van de fabriek wordt aangetroffen. 'PFOA is een verbinding die zeer langzaam afbreekt, dus gek is het niet', zegt Wychelt. 'Maar naar de hoogte van deze concentraties bij planten moeten we wel serieus gaan kijken.'