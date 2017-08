Ombudsman: duizenden gezinnen in problemen door onterecht stoppen toeslagen

De Belastingdienst lijkt niet te beseffen dat die gezinnen de schulden in worden geduwd Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman

In Nederland hebben 6,8 miljoen huishoudens te maken met de afdeling van de Belastingdient die huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget uitkeert. Sinds de invoering van de eerste toeslagen in 2006 worstelt de Belastingdienst ermee. De organisatie is vooral toegerust op het innen van geld en niet op het uitdelen ervan. Bovendien kreeg de dienst van de politiek de opdracht de toeslagen eerst uit te keren, en pas daarna te beoordelen of dat wel juist is.



Van Zutphen deed onderzoek naar 3.745 gezinnen bij wie in maart 2015 het kindgebonden budget plots werd stopgezet vanwege vermoedens van misbruik. Uiteindelijk bleek 75 procent van de toeslagen onterecht ingetrokken. Ze werden alsnog uitgekeerd. 'De Belastingdienst lijkt niet te beseffen dat die gezinnen de schulden in worden geduwd', aldus Van Zutphen, die de werkwijze ondermaats vindt. 'Misbruik opsporen en bestrijden is noodzakelijk, maar nu heeft de Belastingdienst een veel te rigoureuze aanpak gekozen.'