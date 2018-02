OM probeert beeld van Holleeder als familieman onderuit te schoffelen met opgenomen scheldpartijen

Peter R. de Vries

Holleeder: 'Dat is mijn manier van praten.'



Wat hem betreft is er weinig mis met zijn woordgebruik. Zo neemt hij het Peter R. de Vries nog steeds kwalijk dat hij aangifte tegen hem deed toen hij in 2013 bij de misdaadjournalist aan de deur kwam met de woorden: 'Ik dreig niet, ik doe gewoon. (..) Vuile kankerhond dat je er bent. (..) Moet ik het nu afmaken, wil je dat ik het nu doe? (..) Niemand die mij tegenhoudt.'



Holleeder was boos, want hij was tegen een verfilming van het boek van de Heinekenontvoering. Door de aangifte die De Vries na deze bedreiging deed, kwam vervolgens zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in gevaar. Holleeder dreigde alsnog de laatste drie jaar van zijn straf wegens afpersing te moeten uitzitten - als je voorwaardelijk in vrijheid bent gesteld, mag je immers geen delicten begaan.



Wat opvalt, vervolgt aanklager Stempher in de Bunker, is dat u de schuld bij De Vries legt en niet bij uzelf. Holleeder vindt dat De Vries nooit aangifte tegen hem had mogen doen. 'Terwijl u degene bent geweest die aan zijn deur heeft gestaan en deze woorden heeft gebruikt.'