OM: organiseren van cowboys-en-indianenfeest is niet strafbaar

Het feest met als thema het Wilde Westen, waarbij kinderen verkleed als cowboy of indiaan konden komen, had op 4 juni 2017 plaats. 'Vergeet je plaksnor en lasso niet', stond in de aankondiging. De Grauwe Eeuw vond het feest beledigend vanwege de racistische stereotyperingen die met de verkleedpartij gepaard gingen. Volgens de activisten zou TivoliVredenburg bij kinderen de associatie oproepen dat volkerenmoord iets leuks is.



Het OM heeft zich over de aangifte gebogen en geconcludeerd dat het verkleden als cowboy of indiaan geen negatieve stereotypering is. Ook valt niet te bewijzen dat er opzettelijk is geprobeerd een groep te beledigen. 'Ten derde is er geen aanknopingspunt voor de mening van de actiegroep dat het de associatie oproept dat volkerenmoord iets leuks is. Immers, als kinderen zich verkleden als cowboys of indianen dan is dit een spel en houdt dat geen goedkeuring van geweld tegen enige groep in.'