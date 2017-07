OM onderzoekt lek rond burgemeestersbenoeming Den Bosch

Het Openbaar Ministerie is op verzoek van Wim van de Donk, de Brabantse commissaris van de koning, een onderzoek begonnen naar een mogelijk lek in de vertrouwenscommissie rond de burgemeestersvoordracht in Den Bosch. 'We willen weten of er wel of niet is gelekt. En als dat het geval is geweest, wie die geheime informatie heeft verstrekt', aldus een provinciewoordvoerder.