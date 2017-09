OM eist 18 maanden cel tegen militair voor verkrachting vrouwelijke collega-soldaat

De vrouw weigerde zelf aangifte te doen van seksueel misbruik omdat ze bang was al 'matennaaier' te boek te komen staan

Volgens de officier is op beelden te zien dat vrouw niet reageert op de aanrakingen. Daaruit blijkt volgens haar dat ze niet vrijwillig aan de seks heeft meegewerkt. O. zelf houdt vol dat hij de indruk had dat de vrouw wakker was toen hij seks met haar had. Dat zou blijken uit haar reactie. Volgens zijn advocaat probeert de vrouw het feit dat ze seks had met een collega-soldaat te verdoezelen voor haar vriend door te beweren dat ze sliep.



Onlangs kwam Defensie in opspraak door het verhaal van een mannelijke militair die zegt in 1982 seksueel te zijn misbruikt op de Koninklijke Militaire School in Weert. Het leger zou dat voorval in de doofpot hebben willen stoppen.



Dat is hier niet het geval. De zaak is door de commandant van de kazerne bij het OM aanhangig gemaakt. De vrouw weigerde zelf aangifte te doen van seksueel misbruik omdat ze bang was als 'matennaaier' te boek te komen staan. De twee soldaten die het voorval hebben gefotografeerd zijn ontslagen. O. is geschorst uit militaire dienst. Hem hangt ontslag boven het hoofd, in afwachting van de rechtszaak. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.