OM begint strafrechtelijk onderzoek naar fraude met zorgdeclaraties door abortuskliniek Casa

De Volkskrant berichtte eerder over een geheime afspraak tussen Casa Medical en de Stichting Trombosedienst en Artsenlaboratorium. Star-MDC voerde echo's uit bij vrouwen om te controleren of hun door de huisarts geplaatste spiraaltjes goed zaten. Het ging hierbij om eerstelijnszorg, maar Star-MDC liet de echo's door Casa declareren als duurdere door medisch specialisten uitgevoerde tweedelijnszorg. Dit terwijl Casa de behandelingen helemaal niet had uitgevoerd, en bovendien nauwelijks medisch specialisten in dienst had. Met deze en andere trucs wist Casa de zorgverzekeraars voor zeker 8,8 miljoen euro te duperen, bleek uit onderzoek van accountantskantoor KPMG.



Behalve de woning van een oud-bestuurder van Casa - vermoedelijk Bert van H., de baas van Casa tussen 2001 en 2015 - is ook de woning van de oud-bestuurder van Star-MDC doorzocht. De twee, die niet bereikbaar waren voor commentaar, zijn allebei als verdachten aangemerkt, aldus het OM. Casa heeft bovendien vermoedelijk meer subsidie gedeclareerd dan waar de klinieken van de zorgaanbieder recht op hadden. Het OM verdenkt Casa van 'valsheid in geschrifte en oplichting in de periode van 2010 tot en met 2016'.