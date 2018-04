Olaf Tempelman brengt een ode aan de leraar

We laten alle fases van ons leven achter ons, behalve onze jeugd. In het verlengde daarvan kun je zeggen: we vergeten collega's, buren en hypotheekadviseurs, maar onze leraren blijven een leven lang bij ons. Ze praten tegen ons als we aan het werk zijn. Ze corrigeren ons als we hetzelfde gedrag vertonen als in de schoolbanken, en dat doen velen van ons ('denk even rustig na', 'schiet niet meteen in de verdediging'). 's Nachts geven ze acte de présence in dromen waarin we opeens weer schoolgaand zijn.