NVWA maakt zaterdag eicodes bekend van vrijwillig aangemelde pluimveebedrijven

Zoals haast na elk voedselschandaal, zit de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) weer op de schopstoel. Toch is de volksgezondheid nauwelijks in het geding gekomen tijdens de gifeierenaffaire.



'Het is onwetenschappelijk' dat er maximaal 0,005 milligram fipronil per kilogram in de besmette eieren mag zitten. Dat zegt Martin van den Berg, die als hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht de overheid adviseerde over de besmette eieren.



De onrust over het insecticide fipronil in kippeneieren is overdreven. Dat vinden drie hoogleraren. Zelfs als de besmette eieren al een jaar in omloop zijn, wat volgens de NVWA zou kunnen, is dit volgens de hoogleraren geen groot probleem.



Amper is de pluimveesector bekomen van de vogelgriep of de volgende crisis dient zich aan: kippen en eieren van tientallen bedrijven zijn besmet met een verboden bestrijdingsmiddel. Hoe de fipronil-ramp zich in drie weken voltrok. (+)



Mogelijk worden er in Nederland al meer dan een jaar eieren verkocht die te hoge doses van het giftige fipronil bevatten. Een pluimveehouderij in Drenthe kreeg namelijk al in juni 2016 bloedluisbestrijders van Chickfriend over de vloer.



Wat is fipronil?

Fipronil is een insecticide die vooral gebruikt wordt in producten tegen vlooien, teken en mijten.



Is het schadelijk?

Ja, bij consumptie van grote hoeveelheden kan het bij de mens schade toebrengen aan de nieren, de lever of de schildklier.



Is het schadelijk wanneer je een kleine hoeveelheid binnenkrijgt?

Nee, de risico's vallen in het niet bij die van alledaagse zaken als zonnebanken, de uitlaatgassen van scooters en alcohol.