NVWA kreeg vorig jaar al tip over 'fipronil-bedrijf' Chickfriend, maar actie bleef uit

Zelf verdacht

Het is november 2016 als Nick Hermens (28) naar de website van de NVWA surft om melding te doen van gesjoemel met fipronil. Nu is hij zelf opeens verdachte in het eierschandaal.



Belgische minister haalt uit naar Nederland: NVWA wist vorig jaar al van fipronilbesmetting

De Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme haalt in het fipronilschandaal zwaar uit naar Nederland. Volgens Ducarme trof de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in november 2016 al fipronil aan in eieren, zonder de buitenwereld hierover in te lichten. Het onderzoek naar de huidige fipronilbesmetting zou bovendien vertraging opgelopen hebben doordat de NVWA niet reageerde op vragen om informatie uit België.



Al half mei werden er in België besmette eieren gevonden

De Belgische voedsel- en warenautoriteit wist al op 2 juni dat er fipronil in eieren kon zitten, maar sloeg pas anderhalve maand later alarm op Europees niveau. Daardoor hebben er in de buurlanden Nederland en Duitsland, maar ook in Frankrijk, Scandinavië en Zwitserland langer vergiftigde eieren in de winkel gelegen dan nodig was geweest.



Hij kan niet anders dan ruimen, zegt ze boer

Een Drentse boer die zijn fipronilkippen laat doden begrijpt niets van de demonstranten voor zijn erf. (+)