Nu Unilever binnen is, staat in Den Haag opnieuw de dividendbelasting ter discussie

Unilever kiest voor Rotterdam als locatie voor het hoofdkantoor. Dat heeft de Brits-Nederlandse multinational vanochtend bekendgemaakt. De keuze voor Nederland is een opsteker voor premier Rutte en een klap voor zijn Britse collega Theresa May, maar extra banen levert het hoofdkantoor van de voedings- en verzorgingsmiddelen-multinational in Rotterdam niet of nauwelijks op.



Vier redenen waarom vooral Rutte opgelucht kan ademhalen na Unilevers keuze

Premier en VVD-leider Mark Rutte heeft minstens vier redenen waarom hij enigszins opgelucht kan ademhalen nu Unilever Rotterdam verkiest boven Londen. Niet vanwege een overwinning, maar omdat een nederlaag is afgewend. Politiek en symboliek gaan hand-in-hand.



Rondgang: Hebben we Unilevers keuze voor Rotterdam nou wel of niet te danken aan de Brexit?

Dankzij Brexit of niet? De beslissing van Unilever om na bijna een eeuw het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen, is in het Verenigd Koninkrijk meteen onderdeel geworden van de voortdurende Brexit-discussie. Dat zowel premier Theresa May als de multinational zelf benadrukken dat de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten er níets mee te maken heeft, doet daar niets aan af.