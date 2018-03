NTR 'overstelpt' met aanmeldingen voor Sinterklaas-intocht na brandbrief

Serieuze opties

De woordvoerder van de NTR, de omroep die de landelijk intocht uitzendt, wil niet kwijt hoeveel gemeenten zich precies hebben aangemeld. Wel is hij enthousiast over het aantal reacties: 'Het zijn er heel veel.' De NTR is nu aan het uitzoeken wat de serieuze opties zijn. 'Er zijn al meerdere gesprekken geweest.'



Donderdag werd nog gevreesd dat het ontbreken van welwillende gemeenten het einde van de 66-jarige televisietraditie zou kunnen betekenen. Sinds Zwarte Piet tot felle discussies in de samenleving leidt, ligt het kinderfeest gevoelig en zijn verscherpte veiligheidsmaatregelen tijdens de intocht nodig. Vrijdagochtend noemde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het 'vervelend' dat er geen aanmeldingen waren, maar vertrouwen te hebben in een oplossing. Die oplossing is nu dus in zicht.