NS geeft reizigers met Altijd Voordeel-abonnement extra korting buiten de 'hyperspits'

Meer treinen

Woordvoerder Erik Kroeze van de NS beaamt dat. 'We gaan testen of we door middel van deze kortingen de spitsdrukte beter kunnen spreiden, maar ook als dat lukt, zal het druk blijven. We zetten al meer treinen in, vanaf december vorig jaar zijn we bezig om 58 treinen op het spoor te brengen. De laatste acht van die 58 gaan aan het eind van deze zomer rijden. En vanaf december gaat er iedere tien minuten een trein rijden op het traject tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven, waardoor onze passagierscapaciteit met 15 procent toeneemt.'



Verder komen er in 2018 118 sprinters en in 2021 79 intercity's bij, laat Kroeze weten. Toch waarschuwt hij dat extra treinstellen alleen niet de oplossing is. 'Wanneer we er meer treinen bij krijgen, dan passen er op sommige trajecten geen treinen meer bij. Het is ook een kwestie van het uitbreiden van de infrastructuur, er moeten wel genoeg rails zijn om de treinen op te laten rijden.'