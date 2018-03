NRC: Joodse school wilde misbruik door leerkracht 'intern' oplossen, deed pas aangifte na druk minister

De inmiddels 29-jarige ex-docent Ephraim S. staat vanaf 16 april terecht op verdenking van aanranding en verkrachting van vijf kinderen tussen de zes en dertien jaar oud.



Op 6 juni 2012 meldden de eerste ouders zich bij de school met vermoedens van misbruik. De vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie liet diezelfde maand nog weten dat sprake was van een 'redelijk vermoeden' van misbruik en dat de school volgens de wet verplicht was aangifte te doen.



Uit documenten die door NRC zijn ingezien, rijst het beeld dat de school de zaak niet uit handen wilde geven. De regionale opperrabbijn Binyomin Jacobs, vicevoorzitter van het schoolbestuur, wilde het voorval 'volgens de joodse wet afhandelen', staat in een gespreksverslag van een rechercheur van de zedenpolitie. De politie bevestigt dat de school de zaak 'intern' wilde oplossen.



Pas toen de voormalige minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt de school benaderde, zag rabbijn Jacobs geen andere mogelijkheid dan aangifte doen. In een brief aan de schooldirectie schreef hij in oktober 2012, een dag voor de aangifte, dat 'het van belang was aan te geven dat het bestuur alleen aangifte deed omdat de vertrouwensinspectie meent dat daartoe een wettelijke plicht bestaat'. De brief is ook overhandigd aan de politie.