Noraly Beyer legde in The Passion de nadruk op diversiteit. 'Bijlmer is de spiegel van multicultureel Nederland'

U legde de nadruk op diversiteit en zei onder meer: 'Op de plek die vroeger eigendom was van rijken die betrokken waren bij slavenhandel, wonen nu nazaten van mensen die als slaaf verhandeld werden.' Waarom?

'Ik vind dat mensen in Nederland te weinig besef hebben over waarom wij 'zwarte mensen' hier zijn'

'Omdat ik vind dat mensen in Nederland te weinig besef hebben over waarom wij 'zwarte mensen' hier zijn. Ik weet wel hoe dat komt: de Nederlanders zijn er niet mee opgevoed. Zelf ben ik op Curaçao en in Suriname opgegroeid en daar heb ik geleerd over Michiel de Ruyter en de hoofdsteden van alle provincies. Omgekeerd zijn er maar een halve bladzijde of een paar regels aan de koloniën van Nederland gewijd. Over de hele geschiedenis is een soort schaamtedoek gelegd, 'dat moeten we maar vergeten en er niet over praten'. Het gevolg is dat mensen in onwetendheid blijven en denken: wat doen die mensen in de Bijlmer, laat ze maar allemaal bij elkaar hokken. Maar de tijden veranderen. In Amsterdam heeft volgens mij al 1 op de 2 inwoners gemengd bloed. De Randstad is een grote mengelmoes en dat gaat als een vlek door heel Nederland trekken. Die samenballing van de hele wereld zie je al in de Bijlmer en daarmee is het een spiegel van Nederland.'