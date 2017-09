Nooit eerder vertoond: een puur linkse initiatiefwet

Generatiegenoten Bart van Kent (33, SP), Zihni Özdil (36, GroenLinks) en Gijs van Dijk (36, PvdA) zochten in april al toenadering. Ze voeren alle drie het woord over het thema arbeidsmarkt. Van Kent was de afgelopen jaren al fractiemedewerker in Den Haag. Het Binnenhof is nieuw voor Van Dijk en Özdil - eerder respectievelijk vakbondsman en universitair docent.



Hun initiatiefwet beoogt het gelijktrekken van rechten van payrollers met de rechten van gewone werknemers. Steeds meer bedrijven werken met een payrollbedrijf. Dat beheert het personeelsbestand, keert de lonen uit, houdt de administratie bij en is de formele werkgever. De ondernemer is nog slechts opdrachtgever van het payrollbedrijf. 200 duizend mensen werken via zo'nconstructie, vooral in de horeca, bij gemeenten en in het onderwijs.



Handig voor de werkgever, want het scheelt werk en geld. Maar ook oneerlijk, stellen de drie Kamerleden. Payrollbedrijven bieden goedkope arbeidskrachten door te beknibbelen op de arbeidsvoorwaarden. De payrollbedrijven hebben vrij spel - een cao voor payrollers ontbreekt.