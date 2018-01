Nog geen akkoord na overleg: Venezuela houdt vast aan zee- en luchtblokkade ABC-eilanden

Smokkel

Nicolás Maduro, de president van het sociaaleconomisch zwaar geteisterde Venezuela, gaf eind vorige week aan de blokkade in te stellen, omdat 'de maffia' op de ABC-eilanden zich schuldig maakt aan smokkel van levensmiddelen, maar ook van grondstoffen als goud, diamant en koper. De meeste smokkel uit zijn land gaat echter richting Colombia.



De afgelopen dagen hebben de regeringen van Aruba en van het eveneens autonome land Curaçao geprobeerd de Venezolaanse regering gerust te stellen. Zo gaf Aruba aan de smokkel van koper, met name in de vorm van elektriciteitsdraden, streng te gaan controleren. Curaçao onderstreept dat het goede samenwerking met Venezuela wil houden voor de grensbewaking.



Het eiland Bonaire is een zogeheten bijzondere gemeente van Nederland binnen het koninkrijk. De Nederlandse vertegenwoordiger in het overleg was de Nederlandse ambassadeur in Venezuela. Den Haag is behalve voor Bonaire ook verantwoordelijk voor Defensie en Buitenlandse Zaken voor de in totaal vijf andere eilanden in het koninkrijk.



Venezuela wil dat aan de smokkel een einde komt. Wat president Maduro hierbij niet vermeldt, is dat die smokkel vanuit zijn land mede mogelijk wordt gemaakt door Venezolaanse criminelen, deels ook in samenspraak met overheidsinstanties als de douane. Nederland op zijn beurt, zo geeft minister Zijlstra aan, vindt dat Venezuela meer kan doen tegen de smokkel van drugs en wapens. 'Daar hebben wij weer meer last van.'