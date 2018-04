Nieuwsuur: ex-MIVD'ers vrezen voor leven door uitlatingen Marco Kroon

Kroon meldde het betreffende geweldsincident pas vorig jaar bij Defensie, naar eigen zeggen om de missie niet in gevaar te brengen. Maar militaire experts toonden zich kritisch over de late melding en de verklaring van Kroon. Commando's riepen hem op te zwijgen in het openbaar, omdat hij met zijn uitingen hun veiligheid in het geding zou brengen.



Naar aanleiding van de verklaring van Kroon stelde Nieuwsuur onderzoek in. Het programma wilde de bevindingen daarvan in februari uitzenden, maar zag daarvan af op aandringen van minister Bijleveld van Defensie. Volgens de bewindsvrouw zou publicatie mensenlevens in gevaar kunnen brengen. Later onthulde Nieuwsuur dat Defensie vanwege de uitlatingen van Kroon militairen uit Afghanistan zou hebben teruggeroepen.