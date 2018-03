Nieuwsuur: Defensie haalt commando's terug van missie vanwege uitlatingen Marco Kroon

Staatsgevoelige informatie

Vorige maand besloot Nieuwsuur om een uitzending over de ontstane onrust bij commando's niet uit te zenden. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van Defensieminister Bijleveld. Het uitzenden van staatsgevoelige informatie kon mensenlevens in gevaar brengen, liet zij het programma weten.



Sinds Kroon naar buiten is getreden met zijn verhaal, druppelt geregeld informatie naar buiten over de missie in 2007. Zo meldde De Telegraaf vorige maand dat Kroon en zijn collega's in Kabul een safehouse tot hun beschikking hadden en vaak in burger opereerden. Een groep commando's liet mede na dat verhaal weten dat Kroon op eigen titel sprak. Ze zeiden ervan uit te gaan dat hij voortaan zwijgt over de missies waaraan hij deelnam, 'om te voorkomen dat de levens van zijn collega's (verder) in gevaar worden gebracht'.