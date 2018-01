Nieuwe juridische klap NAM: compenseer waardedaling Groningse huizen meteen, niet pas bij verkoop

In 2015 oordeelde de rechtbank in Assen al dat de NAM niet mag wachten met compenseren tot een huis verkocht wordt. Het gasbedrijf tekende beroep aan tegen die uitspraak. NAM ontkent niet dat de woningen in Groningen door gaswinning en aardbevingen minder waard worden, maar meent dat pas bij verkoop kan worden vastgesteld hoe groot het waardeverlies precies is.



Voor waardevermindering bij verkoop is nu al een regeling, maar veel gedupeerden vinden de geboden compensatie onvoldoende. Ook is er geen recht op genoegdoening voor woningeigenaren die in hun huis blijven wonen. NAM beperkt de schadeloosstelling voor waardedaling bovendien tot een afgebakend geografisch gebied.



'Het hof oordeelt anders en daar gaan wij serieus naar kijken', aldus Thijs Jurgens, directeur Aardbevingen bij de NAM. In navolging van de rechtbank stelt het hof dat schade meteen gecompenseerd moet worden 'ongeacht of er fysieke schade aan de onroerende zaken is opgetreden en ongeacht of de onroerende zaken al dan niet zijn verkocht.'