Nieuwe biografie onthult een jonge Lucebert die in de ban was van het nazisme

Remco Campert (1929) wist niets van Luceberts nazi-sympathieën. 'Ik heb nooit iets vermoed en ik vind het verschrikkelijk.' Hij leerde het werk van Lucebert kennen in 1949, toen hij aan een kiosk op het Leidseplein een bijdrage van hem in het experimentele tijdschrift Reflex las. Later raakten ze bevriend. Zondag neemt Campert het eerste exemplaar van de Lucebert-biografie in ontvangst.



De Bezige Bij geeft het werk van Lucebert al uit vanaf 1952. Uitgever Francien Schuursma: 'De vondsten van de biograaf hebben ons geschokt. Zijn boek heeft onze blik op het kunstenaarschap van Lucebert zeker veranderd. Hazeu maakt in zijn biografie overtuigend duidelijk hoezeer de oorlogsbelevenis van de jonge Bertus Swaanswijk de kunstenaar Lucebert heeft bepaald. We hebben hierdoor meer inzicht gekregen in de complexiteit en de gelaagdheid van zijn werk en in de tragiek van foute keuzes. De waardering voor het werk blijft onverminderd, en De Bezige Bij zal vanzelfsprekend altijd de uitgever van Lucebert blijven.'



'We zijn onaangenaam verrast over het nieuws dat Lucebert anti-Joodse sympathieën koesterde', zegt Jan Willem Sieburgh, interim-directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. 'Desondanks is onze waardering voor Lucebert als kunstenaar en dichter onverminderd groot. Geen ander museum bezit zo'n grote collectie en archief van Lucebert, we zullen hem blijven tonen.'