Nieuw kabinet maakt de weg vrij voor de gekozen burgemeester

Onder Rutte II is al een eerste stap gezet naar de gekozen burgemeester. Het initiatiefwetsvoorstel van D66 'tot deconstitutionalisering van de aanstelling van de burgemeester' is in 2015 bij gewone meerderheid door beide Kamers gekomen. Maar een grondwetswijziging vereist twee stemronden, met tussentijds verkiezingen. Nu die op 15 maart hebben plaatsgevonden en het nieuwe kabinet aantreedt, moeten beide Kamers zich in de 'tweede lezing' opnieuw achter het voorstel scharen, dan met tweederde meerderheid.



Nu staat in de Grondwet: 'De commissaris van de koning en de burgemeester worden bij koninklijk besluit benoemd.' De initiatiefwet verandert deze Kroonbenoeming in: 'De commissaris van de koning en de burgemeester worden aangesteld, geschorst en ontslagen op een bij wet te bepalen wijze. Krachtens de wet kunnen nadere regels worden gesteld over de daarbij te volgen procedures.'

De Grondwet zal worden: 'De commissaris van de koning en de burgemeester worden aangesteld, geschorst en ontslagen op een bij wet te bepalen wijze'