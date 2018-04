Niets is zo mooi als zelf een kwartier staren naar een plantje en ontdekken dat het Klein hoefblad is

Nee, de bosgeelster zag ik niet in bloei staan langs de beek in Bekendelle, toen ik er vorige week was. Ik werd erop aangesproken, want ja, de bosgeelster is toch de karakteristiekste plantensoort van Bekendelle. Nu was ik nog niet klaar met Bekendelle en de Boven Slinge, en de bosgeelster verdient natuurlijk alle aandacht, en eerlijk gezegd had ik gehoopt de plant wel in bloei aan te treffen, maar tussen de buien door zag ik geen bloeiende bosgeelster, wel stengels met schutbladen waarvan ik vermoedde dat ze de bosgeelster toebehoorden, maar geen gele bloemen.