Niet de drugsgebruikers zijn fout, maar het systeem, vinden deze feestgangers

Bijna alle drugs heeft Roes inmiddels wel gebruikt. Cocaïne behoorde toch al niet tot zijn favorieten. 'Je krijgt een dopaminerush in je hoofd en dan is het heel even: JAAAA! En net als je op dat punt zit, is het alweer over. Je hoort ook nooit iemand zeggen: ik had zo'n geweldige avond, want ik heb coke gebruikt. Mensen krijgen er meer zelfvertrouwen van en ze kunnen langer doorgaan, dat is het voordeel. Het effect van coke is vooral dat je er meer van wilt gebruiken.'



Veel enthousiaster is hij over wiet, paddo's en mdma, de werkzame stof in xtc. 'Ik ken zo veel verhalen van mensen die met dergelijke drugs geweldige ervaringen hebben gehad. Relaties die erdoor zijn ontstaan of verbeterd. Mensen die down waren, maar door een mooie avond met een pilletje het leven weer positiever zijn gaan zien.'