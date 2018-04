Nibud: minstens veertig procent Nederlanders heeft moeite met overzicht financiën

Rekeningen over het hoofd zien

Ruim de helft van de respondenten zegt een rekening die per post komt eerder te bekijken dan een rekening op een persoonlijke online omgeving van overheid, zorgverzekeraar of bedrijf, zoals bijvoorbeeld Mijn Overheid of Mijn CZ. Een kwart ziet ook weleens rekeningen per e-mail over het hoofd, tegenover slechts 16 procent bij rekeningen per post.



Doordat rekeningen nu per post, per e-mail en in digitale omgevingen binnenkomen, hebben steeds meer mensen moeite om op één plek een duidelijk overzicht te creëren. Omdat veel facturen daarnaast per automatische incasso betaald worden, en rekeningen niet meer op de mat vallen, vergeet 44 procent van de ondervraagden dat ze lopende abonnementen hebben.