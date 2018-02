Nederlandse veteranen gaan 'partydrug' mdma testen tegen trauma's

Verwerkingsproces

De medicinale dosis mdma is maximaal eenderde van wat in het partycircuit wordt gebruikt. De patiënt krijgt geen hallucinaties of psychedelische ervaringen. Door de mdma kan de patiënt zonder angst en paniek terugblikken op wat hem is overkomen. Daarna kan het verwerkingsproces beginnen.



In Nederland haakt de Arq Psychotrauma Expert Groep, waar het landelijk traumainstituut Centrum '45 onderdeel van is, aan bij het Amerikaanse onderzoek. 'De onderzoeksresultaten met mdma tot nu toe zijn zo mooi, misschien wel te mooi om waar te zijn', zegt Eric Vermetten, werkzaam bij Arq, tevens bijzonder hoogleraar psychotraumatologie bij de universiteit van Leiden/LUMC en hoofd van het onderzoekscentrum van de militaire geestelijke gezondheidszorg van defensie. 'Dat willen we graag uitvinden. In een van de studies genas 83 procent. In andere experimenten: driekwart. Er was geen terugval. Genezen is in mijn vak moeilijk.' De studies met mdma zijn niet groot, maar de onderzoeksopzet voldoet volgens Vermetten wel aan 'de gouden standaard'.