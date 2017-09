Nederlandse positie in toptien topsportlanden staat onder druk: meer geld en aandacht nodig

Tweedeling

Het streefbeeld voor 2040: Nederland behoort tot de vijf beste topsportlanden van de wereld

In 'Een sportiever Nederland' staat dat er een tweedeling in nationale sport aan het ontstaan is. De ene helft trekt als vanouds naar 'meedoen en bewegen', waarbij sport het middel is voor gezondheid en sociale samenhang. De andere helft richt zich op 'presteren en beleven'. De gemiddelde gemeente heeft weinig oog voor topsport en grote evenementen. Dat wordt overgelaten aan de G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven). De bijdrage van media en sponsors wordt daarin steeds groter, maar is in het rapport niet gekwantificeerd.



De onderzoekers schetsen, in een mogelijk ideale wereld, ook een streefbeeld voor 2040. Dan behoort Nederland tot de vijf beste topsportlanden van de wereld. 'Topsporters en gamers zijn door hun winnaarsmentaliteit een inspiratiebron voor anderen om uit te blinken. Dankzij investeringen van de overheid, publiek-private samenwerking en crowdfunding zijn er meer financiële middelen voor topsport beschikbaar dan voorheen. Van iedere topatleet worden dag en nacht de bewegingen, vitale functies en prestaties gemonitord via slimme sensoren. Een professioneel begeleidingsteam baseert daarop een aangepast schema voor training, voeding en rust. Neurocoaching en gentherapie verbeteren de focus, reactietijd en timing.'