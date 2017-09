Nederlandse politie krijgt speciaal team voor bestrijding Italiaanse maffia

In 2011 verscheen een rapport waaruit bleek dat de 'Ndrangheta, de maffia uit de Italiaanse regio Calibrië, actief is in Nederland. Naar aanleiding daarvan werd in maart het onderzoek Cerca Trova (wie zoekt, zal vinden) van het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en de Belastingdienst/FIOD gepubliceerd, over de aard en omvang van maffiapraktijken in Nederland. Daaruit bleek dat de Italiaanse maffia in Nederland zich onder meer bezighoudt met drugshandel, afpersing en witwassen in de bloemenhandel, die zowel werd gebruikt om drugs te smokkelen als om fraude te plegen.



Ook bleek uit het onderzoek dat enkele voortvluchtige maffialeden in Nederland ondergedoken zaten. Hoe groot de omvang van de activiteiten van de maffia in Nederland is, kon niet worden vastgesteld. 'De voor de Italiaanse maffia kenmerkende 'corrumperende en ondermijnende praktijken' jegens politiek en bestuur zijn in ons land niet vastgesteld', zo valt te lezen in het eindrapport.