Nederlandse Navo-militairen overtreden alcoholverbod: na vechtpartij gearresteerd en teruggestuurd

Overtreding alcoholverbod

De Navo-commandant van de militaire basis in Rukla heeft alle vier de militairen na hun vrijlating teruggestuurd naar Nederland, vanwege overtreding van het lopende alcoholverbod. De Marechaussee heeft de overheid van Litouwen verzocht de berechting over te laten aan Nederland en doet in verband met het lopende onderzoek naar het incident verder geen uitspraken.



De ruzie ontstond nadat de vier militairen gedineerd hadden met de Litouwer. Zij hadden hem volgens de Litouwse politiewoordvoerder eerder op de dag leren kennen. Na het diner kregen zij op straat ruzie met elkaar. Volgens de Litouwse media ging dat over een onbetaalde rekening. De militairen hadden volgens de berichtgeving alcoholpromillages in hun bloed van tussen de 0,54 en 1,75. Ter vergelijking: dat is tot ruim vier keer zoveel als in Litouwen is toegestaan achter het stuur. De plaatselijke politie noch de Koninklijke Marechaussee bevestigt deze details.



De Nederlandse militairen zijn in Litouwen uitgezonden door de Navo, die verschillende bataljons naar de Baltische staten stuurde na de Russische annexatie van de Krim. De Nederlanders opereerden onder Duitse leiding. Ook in Estland, Letland en Polen zijn militairen van de Navo gesitueerd.