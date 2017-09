Nederlandse moslim voelt zich vaker gediscrimineerd en minder verbonden met Nederland

Discriminatie gebeurt niet alleen op religieuze gronden. Een flink deel van de Europese moslims zegt ook discriminatie te hebben ervaren op basis van huidskleur en etnische afkomst. Vooral moslims uit Noord-Afrika en uit Sub-Saharaans Afrika zeggen op de arbeids- en huizenmarkt en in het contact met de politie gediscrimineerd te worden vanwege etniciteit of kleur. Ook hierin onderscheidt Nederland zich in negatieve zin. 65 procent van de hier woonachtige Noord-Afrikaanse moslims zegt in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd te zijn vanwege de etnische wortels. Dat getal komt alleen terug in Duitsland, waar 65 procent van de islamitische Sub-Saharaanse Afrikanen in de afgelopen vijf jaar zegt te zijn gediscrimineerd op basis van afkomst.



'Het zijn pijnlijke maar ook wel verklaarbare cijfers voor Nederland' zegt Roscam Abbing. 'Nederlandse moslims zijn beter op de hoogte van antidiscriminatiewetgeving dan moslims in andere landen. Ze zijn assertief, geven eerder aan het slachtoffer te zijn geweest van discriminatie dan moslims in andere Europese landen.'