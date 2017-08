Nederlands voorstel over bestrijding autodiefstal krijgt te weinig steun in EU

Auto uitgeschreven? Hij staat gewoon voor de deur! In het ene land stelen criminelen een auto, in het andere de gegevens van een identieke auto. Zo kunnen zij een auto 'klonen' - en Richard uit Amersfoort weet tot welke kafkaiaanse toestand dat kan leiden.

Op het aantal in Nederland gestolen auto's (vorig jaar 9.147) vormt klonen een relatief bescheiden probleem. Het overkomt tientallen Nederlanders per jaar, in 2010 gebeurde het nog 323 keer. Dat zijn alleen nog maar de teruggevonden auto's. Het gaat dan om ofwel een daadwerkelijk gestolen auto dan wel een auto van hetzelfde type met dezelfde kleur waarvan alleen de gegevens (het kenteken, de bijbehorende papieren) zijn 'gestolen'.



Volgens de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) is er sinds de invoering van het Europese voertuigregister Eucaris veel verbeterd aan het traceren van gestolen auto's. Dat systeem koppelt registers over eigenaren van auto's. Maar in de strijd tegen internationaal opererende bendes van autodieven schiet de uitwisseling van gegevens nog vaak tekort, erkent ook de RDW.



'Er rijden in Europa miljoenen auto's rond waarvan niemand weet in welk land ze zijn geregistreerd en of alles klopt', zegt André Bouwman van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.