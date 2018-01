Nederlands-Marokkaanse vrouw beschuldigd van kindermishandeling bij uitdrijven djinn

In het recht is het toebrengen van pijn en/of letsel pas een mishandeling als er geen rechtvaardigingsgrond voor is Anis Boumanjal, advocaat

Islamitisch geestelijk verzorger Jamila Zacouri werkt twee dagen per week voor GGZ-instelling Parnassia. Van de tien cliënten die ze gemiddeld per week spreekt, speelt bij ongeveer de helft een djinn een rol. Zij werkt samen met de psychiater. 'Mensen die stemmen horen, zoeken naar oorzaken', zegt Zacouri. 'Ik praat met hen welke Koranverzen ze kunnen reciteren. Ik waarschuw hen voor extreme uitdrijvingen, die niet islamitisch zijn. En ik leg hun uit dat ook als ze naar een imam gaan voor een uitdrijving, ze gewoon hun medicijnen moeten blijven slikken.'



Volgens hoogleraar strafrechtfilosofie Jeroen ten Voorde van de Rijksuniversiteit Groningen is er ook sprake van mishandeling als de moeder goede intenties heeft gehad. 'Djinnuitdrijvingen met behulp van geweld waardoor een ander pijn of letsel krijgt, zijn niet gerechtvaardigd. Dat de betrokkene dat zelf anders ziet, zal dat niet anders maken.'



Advocaat Boumanjal vindt zijn redenering 'te kort door de bocht'. 'In het recht is het toebrengen van pijn en/of letsel pas een mishandeling als er geen rechtvaardigingsgrond voor is, dus als er geen goede reden is voor het toebrengen van pijn en letsel. Neem bijvoorbeeld het piercen van de oren, tatoeages en de jongensbesnijdenis. Daarvan heeft de Hoge Raad bepaald dat dit geen mishandeling is ondanks dat er sprake is geweest van pijn en letsel bij het kind. Wanneer iets een goede reden is, is helaas niet terug te vinden in de huidige stand van de rechtspraak.'