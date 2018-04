Nederlanders hoopvol over eigen leven, minder over de maatschappij

Als iemand hoopvol is, dan is hij bereid zijn situatie actief te verbeteren. Pessimisme en optimisme daarentegen veroorzaken een passiever opstelling, vanuit de gedachte 'er verandert toch niets' of 'het is goed zoals het is'.



De Hoopbarometer laat zien dat Nederlanders positief zijn over hun eigen leven. 35 procent verwacht het komende jaar verbetering, 10 procent een verslechtering. De overige 55 procent van de 1.600 respondenten verwacht geen grote veranderingen op dit gebied.



Ook denken de meeste Nederlanders (55 procent) dat de economie zal aantrekken. Dit komt overeen met de conclusies die CBS en SCP onlangs trokken over toegenomen consumentenvertrouwen en groeiend optimisme over de ontwikkeling van Nederland.