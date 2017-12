Nederlanders bezorgd over 'nepnieuws' - een op drie weet vaak niet meer wat waar is en wat onwaar

Vooral lageropgeleiden (40 procent) zeggen vaak niet meer te weten wat waar en onwaar is. Onder hogeropgeleiden is dat 23 procent. Slechts 19 procent van de lageropgeleiden is ervan overtuigd nepnieuws te kunnen herkennen, tegenover 41 procent van de hogeropgeleiden. Naarmate men ouder is, weet men vaker niet meer wat waar is en wat onwaar.



Eerder deze week kondigde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken een anti-nepnieuwspact aan om de politieke beïnvloeding door de verspreiding van desinformatie te kunnen bestrijden. Afgelopen november waarschuwde de minister voor de dreiging van desinformatie voor de democratie, waarbij zij vooral op de beïnvloeding uit Rusland wees. Ollongren gaf één voorbeeld van een gefingeerde website in Rusland die desinformatie over MH17 bevatte, maar vertelde niet hoe die politieke beïnvloeding werkt en hoe groot de impact ervan is op het maatschappelijk debat.



De Volkskrant wilde weten hoe nieuwsconsumenten hier zelf tegenaan kijken. I&O Research heeft afgelopen maand ruim 2.400 Nederlanders bevraagd over hun mediagebruik, de betrouwbaarheid van bronnen, over nieuwsonderwerpen en over desinformatie.