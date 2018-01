Nederlander beleeft 'hongerjaren' tussen 63ste en 65ste: geen inkomensgroep kent zoveel armoede

Ik ben vrij positief ingesteld, maar soms denk ik wel: het duurt nog tien jaar tot aan mijn pensioen. We redden het nu met hangen en wurgen. Als we familie buiten de stad willen zien moeten we sparen voor de reiskosten of hen vragen bij ons te komen.



We ontvangen nu een woonkostentoeslag van de gemeente. Die is voor mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen omdat hun inkomen plotseling gedaald is. Zonder die toeslag is ons inkomen geen 1400 euro, maar 1100 euro per maand. Maar die toeslag is in principe tijdelijk en als we hem verliezen: wat dan?