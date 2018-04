Nederland wil ook 'Magnitski-wet' tegen (Russische) mensenrechtenschenders en fraudeurs

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) is tegen zo'n wet, maar een meerderheid van de Kamer, met uitzondering van de VVD, PVV, SP en FvD, steunde dinsdag de oproep van coalitiepartijen CDA, D66, en ChristenUnie voor dergelijke wetgeving. Die is geïnspireerd op de Amerikaanse zogeheten Magnitski-act uit 2012. Die wet was in eerste instantie bedoeld om sancties op te leggen aan Russische functionarissen die betrokken waren bij mensenrechtenschendingen, zoals de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski in 2009. Magnitski overleed na mishandeling in een cel in Moskou, waar hij zat nadat hij aangifte had gedaan tegen corrupte Russische belastingambtenaren die 230 miljoen dollar belastinggeld hadden gestolen.



In 2016 besloten de Verenigde Staten de sancties niet langer te beperken tot Russische functionarissen, maar ook andere personen en bedrijven die betrokken zijn bij corruptie en mensenrechtenschendingen op de lijst te plaatsen.



De Kamer wil nu dat de regering onderzoekt of er binnen de EU gezamenlijk dergelijke maatregelen kunnen worden genomen. Als dat niet het geval is, moet Nederland met eigen wetgeving komen.